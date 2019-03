மாவட்ட செய்திகள்

அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ.8 ஆயிரம் நிர்ணயம் ஏ.ஐ.டி.யூ.சி. வலியுறுத்தல் + "||" + The minimum wage for the unorganized workers is Rs. 8 thousand as per AIDUC. Emphasis

