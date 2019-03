மாவட்ட செய்திகள்

அரிமளம் அருகே நெடுங்குடி கைலாசநாதர் கோவிலில் சிவராத்திரி விழா விடிய, விடிய பக்தர்கள் வழிபாடு + "||" + Shivratri festival in Nedungudi Kailasanathar temple near Arimala, worshiping the devotees

அரிமளம் அருகே நெடுங்குடி கைலாசநாதர் கோவிலில் சிவராத்திரி விழா விடிய, விடிய பக்தர்கள் வழிபாடு