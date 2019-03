மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் கேட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Public blockade to the Panchayat Union Office for drinking water

குடிநீர் கேட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை