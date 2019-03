மாவட்ட செய்திகள்

திருமங்கலம்-ஆலங்குடி இடையே ரூ.4½ கோடியில் புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி + "||" + Work on construction of a new basement at Thiruthangalam-Alangudi at Rs.4.5 crores

திருமங்கலம்-ஆலங்குடி இடையே ரூ.4½ கோடியில் புதிய தார்சாலை அமைக்கும் பணி