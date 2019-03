மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் போலி ஆர்.சி.புக் தயார் செய்து நிதிநிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி 9 பேர் கைது + "||" + In Nagercoil, the fake RCB is ready to prepare the financial institution Rs. 20 lakh fraud arrested

நாகர்கோவிலில் போலி ஆர்.சி.புக் தயார் செய்து நிதிநிறுவன உரிமையாளரிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி 9 பேர் கைது