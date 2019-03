மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில்3.71 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்துநாளை மறுநாள் வழங்கப்படுகிறது + "||" + Salem district Polio drops to 3.71 lakh children Tomorrow is the day after tomorrow

சேலம் மாவட்டத்தில்3.71 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்துநாளை மறுநாள் வழங்கப்படுகிறது