மாவட்ட செய்திகள்

மயிலம் அருகே டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை வெட்டி பணத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது + "||" + Cut the supervisor to the Tasmak near the Mayilam One more arrested for robbery of money in case

மயிலம் அருகே டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை வெட்டி பணத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது