மாவட்ட செய்திகள்

14-ந் தேதி தொடங்குகிறதுஎஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வை 42,348 பேர் எழுதுகின்றனர்4 தேர்வு மட்டும் மதியம் நடக்கிறது + "||" + Starting on 14th SSLC The general public is 42,348 people writing 4 selections happen only in afternoon

14-ந் தேதி தொடங்குகிறதுஎஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வை 42,348 பேர் எழுதுகின்றனர்4 தேர்வு மட்டும் மதியம் நடக்கிறது