மாவட்ட செய்திகள்

1,200 மையங்கள் மூலம்1¼ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்துவிடுபட்டவர்களுக்கு இன்று வழங்கப்படுகிறது + "||" + Through 1,200 centers Polycystic drops for 1 lakh children Today is given to the missing people

1,200 மையங்கள் மூலம்1¼ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்துவிடுபட்டவர்களுக்கு இன்று வழங்கப்படுகிறது