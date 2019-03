மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆலமரம் போன்றது, கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் பழம் பறிக்கலாம் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி + "||" + AIADMK It is like a banyan tree Those in the coalition can fly fruit

அ.தி.மு.க. ஆலமரம் போன்றது, கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் பழம் பறிக்கலாம் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி