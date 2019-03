மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் இரட்டைமடி வலைகளை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Action collector warns if we use double nets in Nagai district

நாகை மாவட்டத்தில் இரட்டைமடி வலைகளை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை