மாவட்ட செய்திகள்

சிவகிரி அருகே, தென்னை மரத்தில் ஏறிய தொழிலாளி தவறி விழுந்து சாவு - கயிறு அறுந்ததால் விபரீதம் + "||" + Near Sivagiri, The worker who fell into the coconut tree fell down and died

சிவகிரி அருகே, தென்னை மரத்தில் ஏறிய தொழிலாளி தவறி விழுந்து சாவு - கயிறு அறுந்ததால் விபரீதம்