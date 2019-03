மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்: கரூரில் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் சிலைகள் மூடப்பட்டது + "||" + Election Code of Conduct The statues of political party leaders in Karur were closed

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்: கரூரில் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் சிலைகள் மூடப்பட்டது