மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு எந்திரங்களை மாற்றுப்பாதையில் எடுத்து வர ஆய்வு - வாக்குப்பதிவு மையங்களை பார்வையிட்டபின் ஐ.ஜி.பேட்டி + "||" + Electronic machinery In detour to come Review - Voting centers after watching IG Interview

மின்னணு எந்திரங்களை மாற்றுப்பாதையில் எடுத்து வர ஆய்வு - வாக்குப்பதிவு மையங்களை பார்வையிட்டபின் ஐ.ஜி.பேட்டி