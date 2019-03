மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத் தேர்வு தொடங்கியது: குமரியில் 112 மையங்களில் 23,986 பேர் எழுதினர் + "||" + SSLC The general exam begins: 23,986 written in 112 centers in Kumari

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத் தேர்வு தொடங்கியது: குமரியில் 112 மையங்களில் 23,986 பேர் எழுதினர்