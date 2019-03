மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கும் தலைவர்களின் சிலைகள் தேர்தல் விதியில் மாற்றமா? என அரசியல் கட்சியினர் குழப்பம் + "||" + Will the statues of the majestic leaders in Karur change the electoral fate? The political parties are confused

கரூரில் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கும் தலைவர்களின் சிலைகள் தேர்தல் விதியில் மாற்றமா? என அரசியல் கட்சியினர் குழப்பம்