மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்திற்கு அரசியல் கட்சியினர் 2 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி பெற வேண்டும் கலெக்டர் அன்புசெல்வன் தகவல் + "||" + Election campaign General meeting Political parties must obtain permission before 2 days

தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்திற்கு அரசியல் கட்சியினர் 2 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி பெற வேண்டும் கலெக்டர் அன்புசெல்வன் தகவல்