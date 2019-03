மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா, சிவசேனா தலைவர்கள் கூட்டு பிரசாரம் தொடங்கியது நிலையான ஆட்சிக்காக கூட்டணி வைத்ததாக உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + BJP Shiv Sena leaders Joint campaign began For constant rule Uddhav Thackeray talks about the coalition

பா.ஜனதா, சிவசேனா தலைவர்கள் கூட்டு பிரசாரம் தொடங்கியது நிலையான ஆட்சிக்காக கூட்டணி வைத்ததாக உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு