மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி ‘கருப்பு பேட்ஜ்’ அணிந்து பொதுமக்கள் போராட்டம் - நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவு + "||" + Make basic facilities and get quality The 'black badge' wearing public scramble

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி ‘கருப்பு பேட்ஜ்’ அணிந்து பொதுமக்கள் போராட்டம் - நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்க முடிவு