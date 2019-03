மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி உறையூர் கோவிலில் கமலவல்லி நாச்சியாருடன் நம்பெருமாள் சேர்த்தி சேவை திரளான பக்தர்கள் வழிபாடு + "||" + Devotees worship worship of Lord Shiva with the Kamalavalli Nachiyar in Trichy Vallaiyur temple

திருச்சி உறையூர் கோவிலில் கமலவல்லி நாச்சியாருடன் நம்பெருமாள் சேர்த்தி சேவை திரளான பக்தர்கள் வழிபாடு