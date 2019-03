மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியை கொன்ற விவசாயி கைது சொத்தை எழுதி கேட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + The farmer who killed his wife was angry because of writing the property

மனைவியை கொன்ற விவசாயி கைது சொத்தை எழுதி கேட்டதால் ஆத்திரம்