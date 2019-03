மாவட்ட செய்திகள்

வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக சாலையோரங்களில் தர்ப்பூசணி கடைகள் அதிகரிப்பு + "||" + The rise of warmth stores on the roadside due to the impact of the sunlight

வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக சாலையோரங்களில் தர்ப்பூசணி கடைகள் அதிகரிப்பு