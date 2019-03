மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரி பொன்னேரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Demanding to remove the aggressive aggression The people who besieged the Ponneri Kotatcheri's office

சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரி பொன்னேரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்