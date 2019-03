மாவட்ட செய்திகள்

பிச்சம்பாளையம் அருகே பள்ளி முன் பெற்றோர் தர்ணா போராட்டம் புதிய கட்டிடம் கட்டி தர வலியுறுத்தினர்

Near Bichumbhalam Parents struggle before school New building build quality was emphasized

