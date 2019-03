மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை நாடாளுமன்ற, சட்டசபை தேர்தல்களில் த.மா.கா.-அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற சபதம் ஏற்போம் + "||" + TNA parliamentary and legislative elections in the DMK Candidates will vow to win

தஞ்சை நாடாளுமன்ற, சட்டசபை தேர்தல்களில் த.மா.கா.-அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற சபதம் ஏற்போம்