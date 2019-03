மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகளில் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்து வீட்டு கடன் பெற்று ரூ.2 கோடி மோசடி - பெண் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Giving fake documents to banks Rs.2 crore fraud received by home loan Four arrested, including a woman

வங்கிகளில் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்து வீட்டு கடன் பெற்று ரூ.2 கோடி மோசடி - பெண் உள்பட 4 பேர் கைது