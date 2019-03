மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டின் பின்புறம் பதுங்கியிருந்த 8 அடி நீள முதலை தீயணைப்பு வீரர்கள் பிடித்து ஆற்றில் விட்டனர் + "||" + The 8 feet long crocodile firecrackers caught in the back of the house caught fire

வீட்டின் பின்புறம் பதுங்கியிருந்த 8 அடி நீள முதலை தீயணைப்பு வீரர்கள் பிடித்து ஆற்றில் விட்டனர்