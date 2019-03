மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் சாலை விரிவாக்க பணியின் போது குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு தண்ணீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் பாதிப்பு + "||" + Road expansion work in Cuddalore Break in the water pipe Civilian damage

கடலூரில் சாலை விரிவாக்க பணியின் போது குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு தண்ணீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் பாதிப்பு