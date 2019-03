மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் செஞ்சி ஏழுமலையை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + Arani parliamentary constituency AIADMK candidate Gingee elumalai You have to make a lot of votes by winning

