மாவட்ட செய்திகள்

“நலத்திட்டங்கள் தொடர என்னை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள்” அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பேச்சு + "||" + Pursue welfare schemes By far more votes Make Success ADMK Candidate Manoj Pandian speech

“நலத்திட்டங்கள் தொடர என்னை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள்” அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மனோஜ் பாண்டியன் பேச்சு