மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்துக்கு பெரிய வெங்காயம் வரத்து அதிகரிப்பு கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are worried about the increase in the increase of large onions in Kumbakonam at Rs.10 per kg

கும்பகோணத்துக்கு பெரிய வெங்காயம் வரத்து அதிகரிப்பு கிலோ ரூ.10-க்கு விற்பதால் விவசாயிகள் கவலை