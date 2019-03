மாவட்ட செய்திகள்

கர்ப்பப்பை அகற்றப்பட்ட பெண் மூளைச்சாவு தனியார் மருத்துவமனையை கண்டித்து உறவினர்கள் திடீர் சாலை மறியல் + "||" + Woman removed from pregnancy Brain dead Condemned the private hospital Relatives stir the road

கர்ப்பப்பை அகற்றப்பட்ட பெண் மூளைச்சாவு தனியார் மருத்துவமனையை கண்டித்து உறவினர்கள் திடீர் சாலை மறியல்