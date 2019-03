மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பொருட்களை எடுத்து செல்லும் இரும்பு பெட்டிகளை பழுது பார்க்கும் பணி தீவிரம் + "||" + The work intensification of repairing steel boxes for the polling stations

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பொருட்களை எடுத்து செல்லும் இரும்பு பெட்டிகளை பழுது பார்க்கும் பணி தீவிரம்