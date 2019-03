மாவட்ட செய்திகள்

7 தொகுதிகளுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் முடிந்ததுநிதின் கட்காரி, அசோக் சவான், பிரகாஷ் அம்பேத்கர் மனுதாக்கல் + "||" + The nomination papers for 7 constituencies were filed Nitin Gadkari, Ashok Chavan and Prakash Ambedkar

7 தொகுதிகளுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் முடிந்ததுநிதின் கட்காரி, அசோக் சவான், பிரகாஷ் அம்பேத்கர் மனுதாக்கல்