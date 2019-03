மாவட்ட செய்திகள்

நிதி நிறுவன ஊழியரை காரில் கடத்தி ரூ.98 லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் 6 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + Financial institution employee Car in the kidnap In case of robbery of Rs .98 lakh 6 people were caught

நிதி நிறுவன ஊழியரை காரில் கடத்தி ரூ.98 லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் 6 பேர் பிடிபட்டனர்