மாவட்ட செய்திகள்

தம்பிதுரையிடம் இருந்து ரூ.1,000-க்கு குறைவாக வாங்காதீர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி பேச்சால் சர்ச்சை + "||" + Do not buy less than Rs.1,000 from your brother and former minister V. Senthilpalaji's controversy

தம்பிதுரையிடம் இருந்து ரூ.1,000-க்கு குறைவாக வாங்காதீர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி பேச்சால் சர்ச்சை