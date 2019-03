மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு வடக்கு தொகுதியில்மந்திரி கிருஷ்ண பைரேகவுடா வேட்புமனு தாக்கல்சதானந்தகவுடாவுக்கு எதிராக களம் இறங்கினார் + "||" + The northern constituency of Bengaluru Minister Krishna Pirekuda nominated the nomination

பெங்களூரு வடக்கு தொகுதியில்மந்திரி கிருஷ்ண பைரேகவுடா வேட்புமனு தாக்கல்சதானந்தகவுடாவுக்கு எதிராக களம் இறங்கினார்