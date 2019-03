மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி, குன்னூர், கூடலூர் தொகுதிகளுக்கு 2,537 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் - லாரிகளில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன + "||" + For Ooty, Coonoor and Kodalur blocks 2,537 voting machines - Lorries were sent

ஊட்டி, குன்னூர், கூடலூர் தொகுதிகளுக்கு 2,537 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் - லாரிகளில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன