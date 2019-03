மாவட்ட செய்திகள்

2½ வயது குழந்தையை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற வாலிபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை + "||" + 10 years imprisonment for a young teen who tried to rape a 2½ year old child

