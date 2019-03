மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் எந்த காலத்திலும் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வர முடியாது துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + DMK at any time in Tamil Nadu Can not come to power, Deputy Chief Minister O.Paniriselvam talks

தமிழகத்தில் எந்த காலத்திலும் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வர முடியாது துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு