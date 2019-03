மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் 100 சதவீதம் நேர்மையாக ஓட்டுப்போட வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பொது பார்வையாளர் அறிவுறுத்தல் + "||" + A public viewer's awareness for voters to vote 100 percent honestly in the election

தேர்தலில் 100 சதவீதம் நேர்மையாக ஓட்டுப்போட வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பொது பார்வையாளர் அறிவுறுத்தல்