மாவட்ட செய்திகள்

வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாத வேதனையில்நகை தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை + "||" + In debt that can not be borrowed Suicide by drunken poisoning by jeweler

வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாத வேதனையில்நகை தொழிலாளி விஷம் குடித்து தற்கொலை