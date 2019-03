மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகேசாலையோர பள்ளத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் கவிழ்ந்தது; வாலிபர் பலி2 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Kallakurichi Motorcycle collapses in roadside drops; Young man killed 2 people were injured

கள்ளக்குறிச்சி அருகேசாலையோர பள்ளத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் கவிழ்ந்தது; வாலிபர் பலி2 பேர் படுகாயம்