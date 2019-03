மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ரூ.70 லட்சம் செலவு செய்யலாம் தேர்தல் அதிகாரி சாந்தா தகவல் + "||" + Candidates contesting in the election will be able to spend Rs 70 lakhs

