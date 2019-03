மாவட்ட செய்திகள்

‘கோடநாடு விவகாரத்தில் என்னை இணைத்து பேசுபவர்களை சும்மா விடமாட்டேன்’ எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம் + "||" + 'I will not let the people who speak to me in Kodanadu affair'

‘கோடநாடு விவகாரத்தில் என்னை இணைத்து பேசுபவர்களை சும்மா விடமாட்டேன்’ எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம்