மாவட்ட செய்திகள்

அமராவதி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் 2 ஆண்டுக்கு பிறகு கரும்பு அரவை தொடங்கியது விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Amravati co-operative sugar factory After 2 years Sugar cane started Farmers and workers are happy

