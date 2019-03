மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு 2-ம் கட்ட பயிற்சி முகாம் + "||" + In Villupuram district, To the polling officers 2-phase training camp

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு 2-ம் கட்ட பயிற்சி முகாம்