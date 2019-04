மாவட்ட செய்திகள்

கோதாவரி-காவிரி நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி + "||" + To fulfill Godavari-Cauvery water connectivity project Palanisamy confirmed in election campaign

