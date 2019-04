மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே கல்குவாரி குளத்தில் மூழ்கி தந்தை- மகன் பலி குளிக்க சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Due to the drowning of father-son Bali at Gulwwari pond near Thiruvarur

திருவெறும்பூர் அருகே கல்குவாரி குளத்தில் மூழ்கி தந்தை- மகன் பலி குளிக்க சென்றபோது பரிதாபம்