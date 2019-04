மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் சாரல் மழை தென்னை மரம் முறிந்து வீட்டின் மீது விழுந்தது + "||" + Rain with windstorm The coconut tree fell off

தாளவாடியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் சாரல் மழை தென்னை மரம் முறிந்து வீட்டின் மீது விழுந்தது